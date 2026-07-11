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Reuters узнал возможную страну производства Patriot для Украины

Производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, предназначенных для Украины, может быть организовано на территории Германии или иного европейского государства. Как сообщает Reuters, об этом стало известно от двух информированных источников.

Источник: AP 2024

Согласно данным собеседников агентства, размещение производственной площадки в Европе рассматривается в целях обеспечения безопасности. После завершения активной фазы боевых действий выпуск данных изделий может быть перемещен на Украину.

В ходе саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на изготовление ракет-перехватчиков для систем Patriot. О потребности украинской стороны в подобных ракетах президент Владимир Зеленский заявил 5 июля в своем выступлении перед Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

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