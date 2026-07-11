Reuters узнал возможную страну производства Patriot для Украины

Согласно данным собеседников агентства, размещение производственной площадки в Европе рассматривается в целях обеспечения безопасности. После завершения активной фазы боевых действий выпуск данных изделий может быть перемещен на Украину.
В ходе саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на изготовление ракет-перехватчиков для систем Patriot. О потребности украинской стороны в подобных ракетах президент Владимир Зеленский заявил 5 июля в своем выступлении перед Парламентской ассамблеей ОБСЕ.