Марочко: ВС РФ создают гуманитарные коридоры для жителей Константиновки

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Российские бойцы создают гуманитарные коридоры для обеспечения продовольствием и эвакуации жителей Константиновки в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, первостепенная задача российских сил в Константиновке — создать гуманитарные коридоры, чтобы «обезопасить какую-то минимальную логистику для того, чтобы вывозить мирное население и доставлять гуманитарные грузы».
«В целом, сейчас уже некоторые районы обеспечены гуманитарными коридорами. Естественно, это позволяет как и мирным гражданам передвигаться, так и гуманитарным грузам доставляться более-менее безопасно», — сказал он.
3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы России полностью освободили Константиновку. Российский лидер Владимир Путин отметил, что освобождение Константиновки — это первый, но очень важный этап в уничтожении ВСУ в славянско-краматорском укрепрайоне.