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Марочко: ВС РФ создают гуманитарные коридоры для жителей Константиновки

Военный эксперт сообщил, что их используют для обеспечения продовольствием и эвакуации.

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Российские бойцы создают гуманитарные коридоры для обеспечения продовольствием и эвакуации жителей Константиновки в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, первостепенная задача российских сил в Константиновке — создать гуманитарные коридоры, чтобы «обезопасить какую-то минимальную логистику для того, чтобы вывозить мирное население и доставлять гуманитарные грузы».

«В целом, сейчас уже некоторые районы обеспечены гуманитарными коридорами. Естественно, это позволяет как и мирным гражданам передвигаться, так и гуманитарным грузам доставляться более-менее безопасно», — сказал он.

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы России полностью освободили Константиновку. Российский лидер Владимир Путин отметил, что освобождение Константиновки — это первый, но очень важный этап в уничтожении ВСУ в славянско-краматорском укрепрайоне.