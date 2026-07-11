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Макгрегор: страны Восточной Европы не допустят войны с Россией

Страны Восточной Европы могут стать главным препятствием для дальнейшей конфронтации НАТО с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Единство стран-членов НАТО в вопросе возможного конфликта с Россией оказалось под угрозой, поскольку государства Восточной Европы всё чаще выражают несогласие с дальнейшей эскалацией, отметил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в ходе интервью профессору Гленну Диесену.

«Все тезисы о предоставлении большего количества денег, оборудования и прочей чепухи украинскому режиму, который, надо признать, уже находится на грани краха, — это часть попыток втянуть США в происходящее», — отметил эксперт.

При этом он указал на альтернативные позиции, представленные, в частности, Венгрией, Словакией и даже Польшей, которые не заинтересованы в продолжении вооруженного противостояния с Россией.

По мнению Макгрегора, именно государства Восточной Европы в будущем могут стать основными препятствиями для дальнейшей конфронтации НАТО с Россией.

«Просто посмотрите на поляков в последнее время! Они устали от украинцев», — резюмировал он.

Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш выступил с предложением о необходимости разработки европейской системы ПРО вместо предоставления финансовой помощи Украине.

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