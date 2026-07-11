«Все тезисы о предоставлении большего количества денег, оборудования и прочей чепухи украинскому режиму, который, надо признать, уже находится на грани краха, — это часть попыток втянуть США в происходящее», — отметил эксперт.
По мнению Макгрегора, именно государства Восточной Европы в будущем могут стать основными препятствиями для дальнейшей конфронтации НАТО с Россией.
«Просто посмотрите на поляков в последнее время! Они устали от украинцев», — резюмировал он.
Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш выступил с предложением о необходимости разработки европейской системы ПРО вместо предоставления финансовой помощи Украине.
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