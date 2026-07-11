В Дагестане в селе Кикуни около 130 коров и овец погибли из-за затопления фермы

Около 130 коров и овец погибли в результате затопления фермы после ливней в дагестанском селе Кикуни.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию Гергебильского района республики.
«В селе Кикуни затопило ферму. Весь находившийся там скот принадлежал одному человеку — он потерял около 30 коров и более 100 овец», — заявил источник агентства.
В живых на ферме осталось около 15 голов скота.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты в Дагестане на фоне подтоплений сейчас принимают все необходимые меры, чтобы избежать рисков для населения.
Сообщалось, что около 60 населённых пунктов Дагестана остались без транспортного сообщения из-за дождей.