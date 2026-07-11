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В Дагестане в селе Кикуни около 130 коров и овец погибли из-за затопления фермы

Около 130 коров и овец погибли в результате затопления фермы после ливней в дагестанском селе Кикуни.

Около 130 коров и овец погибли в результате затопления фермы после ливней в дагестанском селе Кикуни.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию Гергебильского района республики.

«В селе Кикуни затопило ферму. Весь находившийся там скот принадлежал одному человеку — он потерял около 30 коров и более 100 овец», — заявил источник агентства.

В живых на ферме осталось около 15 голов скота.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты в Дагестане на фоне подтоплений сейчас принимают все необходимые меры, чтобы избежать рисков для населения.

Сообщалось, что около 60 населённых пунктов Дагестана остались без транспортного сообщения из-за дождей.

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