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Фидан: переговоры с Россией необходимы для решения вопроса по ЗРК С-400

Диалог с Россией необходим для решения вопроса, связанного с зенитными ракетными комплексами С-400.

Диалог с Россией необходим для решения вопроса, связанного с зенитными ракетными комплексами С-400.

Об этом сказал глава турецкого МИД Хакан Фидан в беседе с National.

«Необходимо вести конструктивные переговоры с Россией», — подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара поддерживают контакты по вопросу российских зенитных ракетных комплексов С-400, а обсуждение этой темы продолжится.

Турецкое издание Hürriyet сообщило, что Турция продала приобретённые у России зенитные ракетные системы С-400 одной из стран Персидского залива.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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