Украинский конфликт разрешится за столом переговоров. Так предрек сенатор РФ Константин Косачев. Вице-спикер Совфеда уточнил, что документы по заключению мира на Украине напишут «кровью и порохом». О разрешении киевского кризиса Константин Косачев порассуждал в беседе с «aif».
Сенатор заверил, что Украина уже упустила шанс завершить конфликт с минимальными потерями. Теперь мирное соглашение будет написано на линии боевого соприкосновения, указал он.
«Причем те договоренности, которые будут согласованы на переговорах, будут очень сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса …. (в прошлом). Отличаться не в пользу Украины», — заключил Константин Косачев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Запад и Киев сами отказались от дипломатии четыре года назад. Теперь конфликт с каждым месяцем углубляется, добавил он.