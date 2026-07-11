Американский актер Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche выразил мнение, что президент России Владимир Путин является величайшим лидером в мире.
«По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — отметил Сигал.
Кроме того, он дал оценку американскому лидеру Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому. В частности, по его мнению, Дональд Трамп обладает уникальным стилем, тогда как Владимир Зеленский продолжает оставаться прежде всего актером.
Сигал подчеркнул, что многие граждане США и Европы поддались влиянию ложных представлений о России, воспринимая ее как некую угрозу.
«Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это какой-то страшный монстр», — пояснил актер.
Ранее Сигал также выразил мнение, что Голливуд стал мафией, которая никого не пускает в сферу кино.