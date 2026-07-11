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Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире

Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире, а Зеленского актером.

Источник: Аргументы и факты

Американский актер Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche выразил мнение, что президент России Владимир Путин является величайшим лидером в мире.

«По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — отметил Сигал.

Кроме того, он дал оценку американскому лидеру Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому. В частности, по его мнению, Дональд Трамп обладает уникальным стилем, тогда как Владимир Зеленский продолжает оставаться прежде всего актером.

Сигал подчеркнул, что многие граждане США и Европы поддались влиянию ложных представлений о России, воспринимая ее как некую угрозу.

«Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это какой-то страшный монстр», — пояснил актер.

Ранее Сигал также выразил мнение, что Голливуд стал мафией, которая никого не пускает в сферу кино.

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