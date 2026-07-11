СNN узнал о возможном ремонте ядерных объектов в Иране

Во время военной операции США и Израиля по месту хранения материала было нанесено несколько ударов бетонобойными бомбами — на крыше сооружения остались несколько отверстий. Как отмечает CNN, на фотографиях, сделанных в июне и июле, видно, что Иран начал ремонтировать защитное сооружение.