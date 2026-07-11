Посольство США в Москве не анонсирует визит Уиткоффа и Кушнера

Представители американского посольства в России не стали сообщать информацию о визите переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
«Нам пока нечего анонсировать касательно будущего визита», — заявили «Известиям» в диппредставительстве.
Ранее диписточник заявил РИА Новости, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Уиткоффа и Кушнера будут рады видеть в Москве.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил посредничество Уиткоффа и Кушнера по Украине.