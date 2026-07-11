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Посольство США в Москве не анонсирует визит Уиткоффа и Кушнера

Представители американского посольства в России не стали сообщать информацию о визите переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Представители американского посольства в России не стали сообщать информацию о визите переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

«Нам пока нечего анонсировать касательно будущего визита», — заявили «Известиям» в диппредставительстве.

Ранее диписточник заявил РИА Новости, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Уиткоффа и Кушнера будут рады видеть в Москве.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил посредничество Уиткоффа и Кушнера по Украине.

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