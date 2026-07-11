НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью о России, заявили в МИД

Комментируя итоги прошедшего саммита в Анкаре, он указал, что НАТО не впервые объявляет РФ «угрозой». Он пояснил, что «эта формулировка появилась еще в 2022 году в Стратегической концепции альянса и с тех пор из года в год кочует по декларациям саммитов».