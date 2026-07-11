Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью о России, заявили в МИД

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Члены НАТО оправдывают приготовления альянса к большому конфликту лживым тезисом об исходящей от РФ угрозе, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Источник: Reuters

Комментируя итоги прошедшего саммита в Анкаре, он указал, что НАТО не впервые объявляет РФ «угрозой». Он пояснил, что «эта формулировка появилась еще в 2022 году в Стратегической концепции альянса и с тех пор из года в год кочует по декларациям саммитов».

«Сейчас к этому стали добавлять, что она носит “долгосрочный характер”, — заметил дипломат.

Масленников отметил, что «с тех пор об этом говорят на всех уровнях как в натовском Брюсселе, так и в столицах государств-членов, аргументируя это лживым тезисом о том, что от Москвы исходит угроза альянсу».

«Этим оправдываются все агрессивные приготовления блока к большому конфликту, рост военных расходов, наращивание мощностей ВПК», — заявил он.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше