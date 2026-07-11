НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью о России, заявили в МИД

Комментируя итоги прошедшего саммита в Анкаре, он указал, что НАТО не впервые объявляет РФ «угрозой». Он пояснил, что «эта формулировка появилась еще в 2022 году в Стратегической концепции альянса и с тех пор из года в год кочует по декларациям саммитов».
«Сейчас к этому стали добавлять, что она носит “долгосрочный характер”, — заметил дипломат.
Масленников отметил, что «с тех пор об этом говорят на всех уровнях как в натовском Брюсселе, так и в столицах государств-членов, аргументируя это лживым тезисом о том, что от Москвы исходит угроза альянсу».
«Этим оправдываются все агрессивные приготовления блока к большому конфликту, рост военных расходов, наращивание мощностей ВПК», — заявил он.