Государства НАТО оправдывают приготовления к большому конфликту лживым тезисом о якобы российской угрозе.
Об этом РИА Новости сказал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
«Этим оправдываются все агрессивные приготовления блока к большому конфликту», — подчеркнул дипломат.
Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов заявил, что планами НАТО предусмотрена готовность к войне с Россией к 2030 году.
Президент Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России нападать на Европу.
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