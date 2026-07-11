Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию с Ираном по телефону

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд переговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд переговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону.

Как сообщает Saudi Press Agency, стороны обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, а также наметили пути его развития в различных областях.

Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, включая переговоры между США и Ираном. Стороны подчеркнули важность обеспечения безопасности морского судоходства, защиты ключевых морских путей, а также поддержки стабильности и безопасности в регионе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше