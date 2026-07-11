«Начнется драка, прольется кровь, и все это приведет к массовому взрыву. Эта проблема повсеместна. Нет такого, что одни города спокойные и там ничего не происходит, а в других — стычки людей с военкомами. Власти эту проблему не решают, нет на Украине политических партий или отдельных политиков, которые возглавили бы это движение и нашли конституционное решение проблемы. Да его и не существует. Людей гонят на убой, а последние не хотят умирать за землю, которая отдана американцам, за отданные Западу недра, порты. Все отдано Британии и США», — пояснил эксперт.