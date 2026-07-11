Последние дни Зеленского: украинцы сменят киевский режим на новом Майдане

На Украине продолжают нарастать возмущения граждан из-за принудительной мобилизации и зверств сотрудников ТЦК. Экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем это грозит Владимиру Зеленскому.
Напомним, на Украине продолжает нарастать недовольство граждан из-за принудительной мобилизации. Стычки украинцев с представителями ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата) становятся все серьезнее.
Несколько дней назад в Одессе девушка ранила ножом сотрудника ТЦК, который попытался мобилизовать её парня. Во Львове порядка 200 граждан стали участниками масштабного столкновения с сотрудниками ТЦК — толпа окружила автомобиль военкомов и попыталась его повредить.
Жители Днепропетровска попытались отбить у сотрудников ТЦК мобилизуемого мужчину, а после применения газа и выстрела из пистолета забросали тротуарной плиткой автомобили военкомата.
Олейник отметил, что накал стычек гражданских с военкомами только нарастает, и в конечном итоге они могут привести к серьезным и масштабным протестам.
«Начнется драка, прольется кровь, и все это приведет к массовому взрыву. Эта проблема повсеместна. Нет такого, что одни города спокойные и там ничего не происходит, а в других — стычки людей с военкомами. Власти эту проблему не решают, нет на Украине политических партий или отдельных политиков, которые возглавили бы это движение и нашли конституционное решение проблемы. Да его и не существует. Людей гонят на убой, а последние не хотят умирать за землю, которая отдана американцам, за отданные Западу недра, порты. Все отдано Британии и США», — пояснил эксперт.
По словам Олейника, нарастающее сопротивление может перерасти в жесточайшие бунты.
«Такое сопротивление может привести к бессмысленному и беспощадному бунту. Все против всех. Будут предъявлены претензии военкомам, будут сжигать ТЦК и убивать сотрудников, а также власти, которая не решает проблемы, но искусственно удерживает власть. Зеленский и депутаты не проводят выборы, потому что знают, что проиграют. Они будут удерживать власть до того состояния, пока не исчезнет само государство Украина. А оно уже в стадии полураспада», — подчеркнул экс-нардеп.
Ранее стало известно, что во Львове коровы застряли в грузовике на сутки из-за мобилизации хозяина.