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Reuters: ракеты для Patriot будут делать в Германии, а не на Украине

По информации источников агентства, производство может быть перенесено на Украину после окончания конфликта.

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, вероятно, будут производить в Германии или другой европейской стране, а не на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, производство может быть перенесено на Украину после окончания конфликта.

Как отмечают эксперты, возможная организация производства ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на Украине потребует длительного времени. «Я был бы очень удивлен, если бы это произошло быстрее, чем через 12 месяцев. Я бы предположил, что значительно дольше», — приводит агентство слова Фабиана Хоффманна из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

По его словам, даже при наличии лицензии Украине будет очень сложно достичь необходимых объемов производства.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

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