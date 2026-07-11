Reuters: ракеты для Patriot будут делать в Германии, а не на Украине

Как отмечают эксперты, возможная организация производства ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на Украине потребует длительного времени. «Я был бы очень удивлен, если бы это произошло быстрее, чем через 12 месяцев. Я бы предположил, что значительно дольше», — приводит агентство слова Фабиана Хоффманна из Норвежского института оборонных исследований в Осло.