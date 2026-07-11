Нидерланды обвинили хакеров из России во взломе IP-камер

По оценкам экспертов, с помощью взломанного оборудования возможно отслеживание логистики перемещения военной техники, а также идентификация типов вооружения, поставляемого Украине.
Как сообщает NOS, речь идет об интернет-камерах, находящихся в частном пользовании граждан либо принадлежащих компаниям. Доступ к ним хакеры получили удаленно.
Служба общей разведки и безопасности (AIVD) и Служба военной разведки и безопасности (MIVD) проинформировали владельцев уязвимых устройств и призвали их принять меры по обеспечению безопасности. В разведке охарактеризовали подобные атаки на IP-камеры как системные. Отмечается, что такие инциденты фиксируются и в других странах Европейского союза, а также на Украине.