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Нидерланды обвинили хакеров из России во взломе IP-камер

В Нидерландах была зафиксирована хакерская атака на ряд IP-камер, установленных вблизи военных маршрутов. Власти страны связывают действия злоумышленников с Российской Федерацией.

Источник: Freepik

По оценкам экспертов, с помощью взломанного оборудования возможно отслеживание логистики перемещения военной техники, а также идентификация типов вооружения, поставляемого Украине.

Как сообщает NOS, речь идет об интернет-камерах, находящихся в частном пользовании граждан либо принадлежащих компаниям. Доступ к ним хакеры получили удаленно.

Служба общей разведки и безопасности (AIVD) и Служба военной разведки и безопасности (MIVD) проинформировали владельцев уязвимых устройств и призвали их принять меры по обеспечению безопасности. В разведке охарактеризовали подобные атаки на IP-камеры как системные. Отмечается, что такие инциденты фиксируются и в других странах Европейского союза, а также на Украине.