В Великобритании нашли мертвой бывшего депутата парламента Энн Уиддикомб

Энн Уиддекомб занимала пост младшего министра в правительстве Джона Мейджора с 1992 по 1997 год. После этого она перешла в партию Reform UK, где курировала вопросы иммиграции и правосудия. Как отмечает Reuters, госпожа Уиддекомб запомнилась противодействием абортам, жесткой позицией по отношению к матерям-одиночкам и поддержкой Brexit — с 2019 по 2020 год она также являлась депутатом Европарламента от партии Brexit.