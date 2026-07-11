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Reuters: сделка с Ираном не состоится, если США не получат обогащенный уран

Сделки между США и Ираном не будет, если Вашингтон не получит иранский обогащенный уран.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти не намерены заключать соглашение с Ираном без передачи Вашингтону иранского обогащенного урана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

По данным агентства, в Белом доме считают получение этого материала ключевым условием для достижения любых будущих договоренностей с Тегераном. В противном случае, как утверждают собеседники Reuters, сделка не состоится.

Президент США Дональд Трамп пояснял, что, говоря о «ядерной пыли», он имеет в виду именно запасы обогащенного урана, вокруг которых продолжаются разногласия между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее сообщалось, что США считают предпочтительным самостоятельно получить доступ к запасам обогащенного урана Ирана, однако рассматривают и альтернативные сценарии.

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