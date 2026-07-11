В нацразведке США началась новая волна массовых увольнений

Исполняющий обязанности главы Национальной разведки США Билл Пулт сообщил о старте новой волны сокращений в ведомстве.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщил о массовых увольнениях, начавшихся после назначения Пулта на указанную должность.
«Нацразведка США работает более эффективно, чем когда-либо прежде, и сегодня мы начали третий раунд сокращений избыточного персонала», — сообщил Пулт на своей официальной странице в соцсети Х*.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп накануне промежуточных выборов в Конгресс уволил членов Федеральной комиссии по содействию голосованию.
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