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В нацразведке США началась новая волна массовых увольнений

В нацразведке США анонсировали новые массовые увольнения.

Источник: Аргументы и факты

Исполняющий обязанности главы Национальной разведки США Билл Пулт сообщил о старте новой волны сокращений в ведомстве.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщил о массовых увольнениях, начавшихся после назначения Пулта на указанную должность.

«Нацразведка США работает более эффективно, чем когда-либо прежде, и сегодня мы начали третий раунд сокращений избыточного персонала», — сообщил Пулт на своей официальной странице в соцсети Х*.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп накануне промежуточных выборов в Конгресс уволил членов Федеральной комиссии по содействию голосованию.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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