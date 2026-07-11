Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции

⁨ «Подразделения группировки “Запад” в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ», — рассказал Иван Бигма.