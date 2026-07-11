Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
«Подразделения группировки “Запад” в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ», — рассказал Иван Бигма.
Он добавил, что удары были зафиксированы в районах Славянска, Красного Лимана, Моначиновки, Староверовки, Святогорска и Щурова.
По его словам, потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также станции радиоэлектронной борьбы.
«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты два управляемых авиационных боеприпаса, 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 100 тяжелых квадрокоптеров и три барражирующих боеприпаса», — добавил он.