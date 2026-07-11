Вице-спикер ГД Чернышов: первые полчаса после разговора с мошенниками важны

Первые полчаса после разговора с мошенниками критически важны: именно в это время ещё есть шанс предотвратить потерю денег или хотя бы свести ущерб к минимуму. Поэтому главное правило — не ждать, а действовать сразу, посоветовал в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Если во время разговора вы сообщили данные банковской карты, код из смс, пароль от мобильного банка или другую конфиденциальную информацию, первым делом нужно связаться с банком. Самый быстрый способ — воспользоваться официальным приложением или позвонить по номеру, указанному на обратной стороне карты. Попросите сразу заблокировать карту или дистанционный доступ к счёту», — заявил парламентарий.
При подозрении, что мошенники могли получить доступ к учётной записи на портале «Госуслуги», необходимо сразу сменить пароль, завершить все активные сеансы и проверить, не изменились ли контактные данные пользователя, рассказал Чернышов.
«Если доступ уже потерян, не теряя времени, обратитесь в ближайший МФЦ для восстановления», — добавил он.
По словам вице-спикера Госдумы, мошенники нередко убеждают установить приложение или программу удалённого доступа, чтобы получить полный контроль над устройством.
«В такой ситуации не стоит продолжать пользоваться телефоном как обычно. Лучше сразу отключить его от интернета, удалить подозрительную программу, а затем с другого, безопасного устройства сменить пароли от банковских сервисов, электронной почты и других важных аккаунтов», — порекомендовал он.
Не менее важно сохранить всё, что связано с этим разговором: номер телефона, сообщения, переписку, ссылки, скриншоты, сведения о переводах и историю операций, подчеркнул собеседник RT.
«Не удаляйте историю звонков и не спешите менять номер телефона — именно эти данные могут помочь банку быстрее разобраться в ситуации, а правоохранительным органам установить обстоятельства произошедшего. Если деньги уже были переведены, не ограничивайтесь только звонком в банк — подайте заявление в полицию. Чем раньше информация поступит и в банк, и в правоохранительные органы, тем больше шансов своевременно принять необходимые меры», — заключил Чернышов.
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