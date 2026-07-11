Вице-спикер ГД Чернышов: первые полчаса после разговора с мошенниками важны

«Не удаляйте историю звонков и не спешите менять номер телефона — именно эти данные могут помочь банку быстрее разобраться в ситуации, а правоохранительным органам установить обстоятельства произошедшего. Если деньги уже были переведены, не ограничивайтесь только звонком в банк — подайте заявление в полицию. Чем раньше информация поступит и в банк, и в правоохранительные органы, тем больше шансов своевременно принять необходимые меры», — заключил Чернышов.