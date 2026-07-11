Axios: США выдвинули Ирану ультиматум из-за Ормузского пролива

11 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи должен встретиться в Маскате с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что главными темами переговоров станут ситуация в Ормузском проливе и обеспечение безопасности судоходства. Багаи заявил, что Иран принял на себя ответственность за создание нормальных условий для движения судов и намерен выполнять соответствующие обязательства. По его словам, договоренности предусматривают консультации и сотрудничество между Ираном и Оманом по вопросам судоходства.