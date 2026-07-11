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Операторы дронов «Востока» сорвали ротацию наёмников ВСУ

Операторы БПЛА группировки войск «Восток» ВС России в ходе «свободной охоты» уничтожили пикапы с иностранными наёмниками ВСУ в Запорожской области.

Операторы БПЛА группировки войск «Восток» ВС России в ходе «свободной охоты» уничтожили пикапы с иностранными наёмниками ВСУ в Запорожской области.

Об этом уведомила пресс-служба Министерства обороны России.

«Расчёты последовательно атаковали пикапы ВСУ, перевозившие живую силу к передовым позициям, не позволив противнику завершить переброску подразделений. В результате боевой работы уничтожены пикапы ВСУ и находившиеся в них иностранные наёмники», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее бойцы армии России уничтожили роту боевиков, которые пытались сбежать из окружения у Красного Лимана.

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