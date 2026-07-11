Операторы БПЛА группировки войск «Восток» ВС России в ходе «свободной охоты» уничтожили пикапы с иностранными наёмниками ВСУ в Запорожской области.
Об этом уведомила пресс-служба Министерства обороны России.
«Расчёты последовательно атаковали пикапы ВСУ, перевозившие живую силу к передовым позициям, не позволив противнику завершить переброску подразделений. В результате боевой работы уничтожены пикапы ВСУ и находившиеся в них иностранные наёмники», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Ранее бойцы армии России уничтожили роту боевиков, которые пытались сбежать из окружения у Красного Лимана.