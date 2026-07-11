ВСУ от действий Южной группировки за сутки потеряли до 190 военных

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий «Южной» за сутки составили до 190 военнослужащих и 27 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
«За сутки противник потерял до 190 военнослужащих. Поражены 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777, а также станция радиоэлектронной борьбы», — сказал Астафьев.
Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, 7 наземных робототехнических комплексов. Поражены 27 пунктов управления БПЛА, а также 4 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 29 беспилотников противника.