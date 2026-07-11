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Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером

Американский актёр высказался о Путине, Трампе и Зеленском.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин является величайшим из мировых лидеров. Такое мнение высказал американский актер Стивен Сигал.

«По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — сказал Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Сигал также высказал мнение о президенте США Дональде Трампе, заявив, что этот политик имеет собственный узнаваемый стиль. В то же время Владимира Зеленского он определил как человека, до сих пор остающегося актёром.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил высокую поддержку Путина среди россиян.

Тем временем аналитический центр ВЦИОМ опубликовал обновленные данные о доверии россиян к политикам. Согласно результатам опроса, 73,3% российских граждан заявили о доверии к президенту Владимиру Путину. Уровень одобрения деятельности главы государства составил 66,9%.

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