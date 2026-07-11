Амстердам обвинил хакеров из России в слежке за военными поставками Киеву

«Россия следила за военными базами НАТО через гражданские камеры, подсоединенные к интернету… Хакеры получили доступ к устройствам, чтобы следить за перемещением военного оборудования на Украину», — утверждается в публикации издания со ссылкой на совместный материал Службы общей разведки и безопасности (AIVD) и Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).