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Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 648 человек

Число жертв вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 648 человек.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 648, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство связи и СМИ страны.

Ранее власти ДРК сообщали, что число погибших достигло 625.

«Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 1830, включая 648 летальных исходов», — говорится в сообщении агентства.

В пятницу министр здравоохранения страны Роже Камба сообщил, что власти республики дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.