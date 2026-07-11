Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 648 человек

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 648, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство связи и СМИ страны.
Ранее власти ДРК сообщали, что число погибших достигло 625.
«Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 1830, включая 648 летальных исходов», — говорится в сообщении агентства.
В пятницу министр здравоохранения страны Роже Камба сообщил, что власти республики дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.