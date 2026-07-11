Косачев: Документы по окончанию конфликта на Украине напишут кровью и порохом

30 июня постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что ВСУ нанесли удар по автобусу с белорусскими детьми с целью эскалации боевых действий и втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».