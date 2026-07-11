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Косачев: Документы по окончанию конфликта на Украине напишут кровью и порохом

Документы по завершению конфликта на Украине напишут кровью и порохом в зоне спецоперации. Такое мнение высказал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

Документы по завершению конфликта на Украине напишут кровью и порохом в зоне спецоперации. Такое мнение высказал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

По его словам, в конечном итоге все решится за столом переговоров.

— Документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения, — подчеркнул он в интервью изданию «Аргументы и факты».

Политик добавил, что договоренности, которые лягут в основу документов, будут сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговоров в апреле 2022 года.

— Отличаться не в пользу Украины, — подчеркнул Косачев.

1 июля он заявил, что военная агрессия Украины против Белоруссии встретит «консолидированный отпор» со стороны Москвы и Минска.

30 июня постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что ВСУ нанесли удар по автобусу с белорусскими детьми с целью эскалации боевых действий и втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

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