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Туристам в Азии рассказали, как снизить риск заражения лихорадкой денге

Генконсульство на Мальдивах посоветовало туристам пользоваться репеллентами.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Туристам для профилактики заражения лихорадкой денге следует пользоваться репеллентами, выбирать закрытую одежду и жилье с кондиционерами, рассказали РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах.

В диппредставительстве отметили, что на Мальдивах в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали.

«Главная мера профилактики — защита от укусов комаров. Туристам рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду, по возможности выбирать жилье с кондиционерами, москитными сетками и регулярной обработкой территории от насекомых, а также избегать мест со скоплением стоячей воды», — сообщили в российском генконсульстве.

Лихорадка денге — переносимое комарами вирусное заболевание, распространенное в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в мышцах и суставах, а также характерную сыпь.

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