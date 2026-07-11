Поезда идут в обход ж/д станции под Красноярском из-за схода вагонов

«На данный момент часть вагонов убрана из габарита путей. После уборки всех вагонов железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому, устранить повреждения одной ригельной опоры и других элементов контактной сети», — отметили в пресс-службе.