Поезда идут в обход ж/д станции под Красноярском из-за схода вагонов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Движение через железнодорожную станцию Стайный под Красноярском остановлено из-за схода вагонов с углем, пять пассажирских поездов проследуют в обход, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.
Ранее в пресс-службе сообщили, что пятнадцать вагонов грузового поезда с углем сошли с путей на станции Стайный Красноярской железной дороги, в результате инцидента никто не пострадал.
«Движение поездов через станцию Стайный временно приостановлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале Красноярской железной дороги.
Подчеркивается, что из-за происшествия пассажирские поезда следуют по Красноярской железной дороге в обход участка Иланская — Решоты, через станцию Саянская с выходом далее на основной маршрут.
Уточняется, что по измененному маршруту проследуют пять пассажирских поездов. А именно: N9 Владивосток — Москва; N69 Чита — Москва; N269 Чита — Адлер; N270 Адлер — Чита; N2 Москва — Владивосток.
По данным пресс-службы, более 200 железнодорожников участвуют в ликвидации последствий аварии. В работах задействовано три восстановительных поезда и более 10 единиц спецтехники.
«На данный момент часть вагонов убрана из габарита путей. После уборки всех вагонов железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому, устранить повреждения одной ригельной опоры и других элементов контактной сети», — отметили в пресс-службе.