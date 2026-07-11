Ульяновские десантники с БПЛА сбросили листовки на позиции ВСУ под Ореховом

Военные батальона БПЛА-систем ульяновского соединения ВДВ России при помощи БПЛА сбросили агитационные материалы на позиции ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.
«Ульяновские десантники провели операцию по залистованию вражеских позиций», — сообщили в оборонном ведомстве.
Практика залистования позволяет воздействовать на морально-психологическое состояние ВСУ, побуждая боевиков сдаваться в плен.
Ранее оператор разведывательного БПЛА с позывным Муха рассказал RT, как ВС России в Харьковской области перевоспитывают ВСУ с помощью музыки.