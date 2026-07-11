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Ульяновские десантники с БПЛА сбросили листовки на позиции ВСУ под Ореховом

Военные батальона БПЛА-систем ульяновского соединения ВДВ России при помощи БПЛА сбросили агитационные материалы на позиции ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Военные батальона БПЛА-систем ульяновского соединения ВДВ России при помощи БПЛА сбросили агитационные материалы на позиции ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Ульяновские десантники провели операцию по залистованию вражеских позиций», — сообщили в оборонном ведомстве.

Практика залистования позволяет воздействовать на морально-психологическое состояние ВСУ, побуждая боевиков сдаваться в плен.

Ранее оператор разведывательного БПЛА с позывным Муха рассказал RT, как ВС России в Харьковской области перевоспитывают ВСУ с помощью музыки.

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