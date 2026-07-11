Врач Зубова: ряд лекарств могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолету

Даже непродолжительное пребывание на солнце во время приёма некоторых лекарств может закончиться ожогом, сыпью или стойкой пигментацией. Многие не знают, что привычные препараты способны повышать чувствительность кожи к ультрафиолету.
Об этом рассказала в беседе с RT Анастасия Зубова, врач-дерматовенеролог дерматовенерологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России.
«Фоточувствительность — это состояние, при котором определённые вещества, попадая в организм или на кожу, повышают чувствительность кожи к воздействию солнечного света. Многие ошибочно считают, что опасность существует только во время отдыха на пляже. На самом деле фоточувствительные реакции могут возникнуть и во время обычной прогулки по городу, поездки на автомобиле или работы на даче», — предупредила специалист.
По её словам, фотосенсибилизирующим действием обладают препараты разных групп.
«К ним относятся антибиотики (тетрациклины, фторхинолоны, сульфаниламиды), нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), диуретики (тиазидные и петлевые), некоторые сердечно-сосудистые препараты, в том числе отдельные антиаритмические средства, психотропные препараты, включая нейролептики, трициклические антидепрессанты и анксиолитики, противогрибковые препараты, противоопухолевые препараты, ретиноиды», — перечислила эксперт.
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Отмечается, что повышенная чувствительность к ультрафиолету может проявляться по-разному.
«Наиболее частые симптомы — солнечный ожог, возникающий значительно быстрее обычного, покраснение кожи, зуд, высыпания, появление пигментных пятен. Выраженность реакции зависит не только от препарата, но и от продолжительности пребывания на солнце, интенсивности ультрафиолетового излучения, индивидуальных особенностей кожи и дозировки лекарственного средства», — добавила Зубова.
Если человек принимает лекарственные препараты с фотосенсибилизирующим действием, загорать не рекомендуется, напомнила она.
«Особенно важно ограничить пребывание на солнце в период наиболее высокой солнечной активности — с 10:00 до 16:00. Даже если приходится ненадолго выйти на улицу, кожа должна быть защищена. Прежде всего необходимо использовать солнцезащитные средства с уровнем защиты SPF 50. Наносить их следует заранее, до выхода на улицу, а обновлять — каждые 1,5—2 часа, особенно при длительном пребывании на открытом воздухе», — заключила врач.
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