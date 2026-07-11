Врач Зубова: ряд лекарств могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолету

«Фоточувствительность — это состояние, при котором определённые вещества, попадая в организм или на кожу, повышают чувствительность кожи к воздействию солнечного света. Многие ошибочно считают, что опасность существует только во время отдыха на пляже. На самом деле фоточувствительные реакции могут возникнуть и во время обычной прогулки по городу, поездки на автомобиле или работы на даче», — предупредила специалист.