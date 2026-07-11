Многие люди на Западе подвержены страшному заблуждению относительно Российской Федерации. На это указал американский актёр Стивен Сигал. Он подчеркнул, что для таких людей правда не имеет значения.
«Для некоторых правда не будет иметь никакого значения… Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это какой-то страшный монстр», — сказал Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Также Сигал заявил, что президент РФ Владимир Путин является величайшим из мировых лидеров. В то же время он определил американского лидера Дональда Трампа как политика, имеющего свой узнаваемый стиль и указал, что Владимир Зеленский по-прежнему остаётся по сути актёром.
Также сообщалось, что голливудский актер Стивен Сигал зарегистрировал 9 июля 2026 года благотворительный фонд своего имени в Москве.