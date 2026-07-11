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Джонсон: российские планирующие бомбы стирают ВСУ в пыль

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что наибольший ущерб ВСУ наносят российские планирующие авиабомбы.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала заявил, что наибольший ущерб вооруженным силам Украины наносят российские планирующие авиабомбы.

По его словам, Россия обладает возможностью производить значительно большее количество беспилотных летательных аппаратов, чем Украина, и активно использует их в боевых действиях против позиций ВСУ.

«Однако наибольшие разрушения и потери наносят планирующие бомбы. Это обычные стальные авиабомбы, к которым прикрепили крылья. Россияне сбрасывают их с расстояния примерно от 50 до 100 миль. Их запускают по местам, где укрываются украинские военные, отбивая атаки, и здания буквально стираются в пыль», — отметил Джонсон.

Кроме того, эксперт обратил внимание на проблему нехватки личного состава в рядах ВСУ, отметив, что численность украинской армии существенно сократилась, и резервов практически не осталось.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили переправу ВСУ авиабомбами ФАБ-500.

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