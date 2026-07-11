МИД: Россия намерена продвигать инициативу о неразмещении оружия в космосе

Россия намерена и дальше добиваться международной поддержки инициативы о неразмещении оружия в космическом пространстве в качестве первой стороны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном по итогам тематического семинара в рамках третьей сессии Рабочей группы ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва планирует активно продвигать эту инициативу на международных площадках. По мнению российской стороны, реализация такого подхода позволит сохранить космическое пространство свободным от любых видов вооружений.
В МИД также отметили конструктивное участие ряда государств в состоявшемся обсуждении и выразили признательность странам, внесшим позитивный вклад в дискуссию по вопросам предотвращения милитаризации космоса.