МИД: Россия намерена продвигать инициативу о неразмещении оружия в космосе

Россия намерена и дальше добиваться международной поддержки инициативы о неразмещении оружия в космическом пространстве в качестве первой стороны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном по итогам тематического семинара в рамках третьей сессии Рабочей группы ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе.