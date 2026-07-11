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МИД: Россия намерена продвигать инициативу о неразмещении оружия в космосе

Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе.

Источник: Аргументы и факты

Россия намерена и дальше добиваться международной поддержки инициативы о неразмещении оружия в космическом пространстве в качестве первой стороны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном по итогам тематического семинара в рамках третьей сессии Рабочей группы ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва планирует активно продвигать эту инициативу на международных площадках. По мнению российской стороны, реализация такого подхода позволит сохранить космическое пространство свободным от любых видов вооружений.

В МИД также отметили конструктивное участие ряда государств в состоявшемся обсуждении и выразили признательность странам, внесшим позитивный вклад в дискуссию по вопросам предотвращения милитаризации космоса.

Ранее сообщалось, что Пентагон признал наличие у США планов по размещению оружия в космосе.

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