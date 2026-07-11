Лидер партии «Наследие» (Британия) Дэвид Кертен в беседе с РИА Новости назвал абсурдной идею запретить мультфильм «Маша и Медведь».
«Группа британских парламентариев, представляющих разные партии, которые призвали запретить российский мультфильм “Маша и Медведь”, явно страдают синдромом помешательства на России», — сказал он.
Ранее в The Guardian сообщили, что группа из 50 депутатов британского парламента обратилась к властям с требованием запретить показ мультфильма «Маша и Медведь» в Великобритании. По их мнению, сериал является формой российской пропаганды.
МИД Эстонии также увидел «прокремлёвские нарративы» в мультфильме «Маша и Медведь».