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Британский политик Кертен назвал идею запретить «Машу и Медведя» помешательством

Лидер партии «Наследие» (Британия) Дэвид Кертен в беседе с РИА Новости назвал абсурдной идею запретить мультфильм «Маша и Медведь».

Лидер партии «Наследие» (Британия) Дэвид Кертен в беседе с РИА Новости назвал абсурдной идею запретить мультфильм «Маша и Медведь».

«Группа британских парламентариев, представляющих разные партии, которые призвали запретить российский мультфильм “Маша и Медведь”, явно страдают синдромом помешательства на России», — сказал он.

Ранее в The Guardian сообщили, что группа из 50 депутатов британского парламента обратилась к властям с требованием запретить показ мультфильма «Маша и Медведь» в Великобритании. По их мнению, сериал является формой российской пропаганды.

МИД Эстонии также увидел «прокремлёвские нарративы» в мультфильме «Маша и Медведь».

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