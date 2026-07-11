Взрыв в доме бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако не мог обойтись без спецслужб Киева. Обстоятельства покушения на предпринимателя указывают на них. Это организованные действия спецслужб, проанализировал экс-премьер Украины Николай Азаров в диалоге с ТАСС.
Он обратил внимание на множественные несостыковки в этом деле. Европейские правоохранители должны были задержать подозреваемую в покушении на бизнесмена. Однако они этого не сделали. Это может указывать только на то, что спецслужбы обеспечивали подозреваемой в покушении «коридоры».
«То, что это абсолютно организованное, продуманное убийство, свидетельствует, прежде всего, тот факт, что ей удалось пересечь всю Европу, когда уже был выдан ордер Интерпола на ее арест, когда все абсолютно правоохранительные органы Европы получили ее фотографии», — констатировал Николай Азаров.
Состояние Вадима Ермолаева начало улучшаться. Его спутница, получившая тяжелые ранения, еще находится в критическом состоянии. Ее жизнь остается под угрозой.