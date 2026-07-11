Бывший премьер Украины раскрыл, кто заказал покушение на бизнесмена Ермолаева

Он обратил внимание на множественные несостыковки в этом деле. Европейские правоохранители должны были задержать подозреваемую в покушении на бизнесмена. Однако они этого не сделали. Это может указывать только на то, что спецслужбы обеспечивали подозреваемой в покушении «коридоры».