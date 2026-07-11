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Минобороны Румынии сообщило об уничтожении пяти морских дронов

И.о. министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил о еще пяти случаях обнаружения морских беспилотников до и после взрыва беспилотника в порту Констанцы. По его словам, все найденные дроны были уничтожены.

И.о. министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил о еще пяти случаях обнаружения морских беспилотников до и после взрыва беспилотника в порту Констанцы. По его словам, все найденные дроны были уничтожены.

Как передает Digi24, четыре дрона были обнаружены до происшествия в Констанце, еще один — после него. Часть обнаруженных фрагментов содержала взрывчатку.

Господин Мируцэ также ответил на критику по поводу отсутствия публичного отчета военного ведомства и невмешательства кораблей ВМС во время инцидента в порту. Он подчеркнул, что в мирное время румынская армия не занимается охраной Констанцы. «Пожарная машина, стоящая в гараже, не тушит пожар за километры от нее, если она не находится на задании по его тушению», — сказал он.

5 июня в румынском порту Констанцы взорвался морской дрон, пострадавших не было. Украина позже признала принадлежность аппарата, пояснив, что беспилотник сбился с курса под воздействием средств РЭБ, о чем Киев предупредил Бухарест. Благодаря полученным данным румынские власти эвакуировали людей в районе порта.

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