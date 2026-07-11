Минобороны Румынии сообщило об уничтожении пяти морских дронов

Господин Мируцэ также ответил на критику по поводу отсутствия публичного отчета военного ведомства и невмешательства кораблей ВМС во время инцидента в порту. Он подчеркнул, что в мирное время румынская армия не занимается охраной Констанцы. «Пожарная машина, стоящая в гараже, не тушит пожар за километры от нее, если она не находится на задании по его тушению», — сказал он.