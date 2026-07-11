Глава словацкой партии DOMOV Павол Слота предложил назначить премьера Робетрта Фицо кандидатом на роль представителя ЕС на переговорах с Россией.
«Самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо», — заявил он РИА Новости.
Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин назвал приемлемым переговорщиком от ЕС не сделавшего гнусностей России.
Газета Politico писала, что вопрос о переговорах с Россией расколол лидеров ЕС на два лагеря: президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступили против идеи, а многие другие поддержали главу Евросовета Антониу Кошту.
Агентство Bloomberg передавало, что Кошта связался с Кремлём, чтобы изучить возможность начала диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.
В конце мая СМИ сообщали, что роль посредника при потенциальных будущих переговорах Европы с Россией могли бы исполнить Кошта, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и бывший президент Финляндии Саули Ниинистё.