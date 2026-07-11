И.о. Нацразведки США объявил о новой волне сокращений

Уильям Пулте сменил на посту главы Нацразведки Тулси Габбард 2 июня, ее отставка вступила в силу 30 июня. Опыта работы в разведывательных службах у него нет. Господин Пулте также сохранил должности директора Федерального агентства жилищного финансирования и председателя ипотечного агентства Fannie Mae / Freddie Mac.