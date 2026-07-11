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И.о. Нацразведки США объявил о новой волне сокращений

Исполняющий обязанности главы Национальной разведки США Уильям Пулте анонсировал новый этап сокращений «избыточного или некритичного» персонала. О начале массовых увольнений в управлении директора национальной разведки США (ODNI) в конце июня сообщал CNN.

Исполняющий обязанности главы Национальной разведки США Уильям Пулте анонсировал новый этап сокращений «избыточного или некритичного» персонала. О начале массовых увольнений в управлении директора национальной разведки США (ODNI) в конце июня сообщал CNN.

«Будущее Национальной разведывательной службы выглядит исключительно многообещающим, и в его основе будет лежать соблюдение законов и нормативных актов», — написал он в соцсети X.

По информации CNN, под самые жесткие сокращения попадут Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности.

Уильям Пулте сменил на посту главы Нацразведки Тулси Габбард 2 июня, ее отставка вступила в силу 30 июня. Опыта работы в разведывательных службах у него нет. Господин Пулте также сохранил должности директора Федерального агентства жилищного финансирования и председателя ипотечного агентства Fannie Mae / Freddie Mac.

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