Иран наказал США и Израиль за атаки: главная новость войны 11 июля

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти на следующей неделе, сообщили западные СМИ. По данным источников, местом встречи может стать Швейцария.
На этом фоне американский президент Дональд Трамп 10 июля заявил, что США согласились на переговоры по просьбе Ирана, но при этом подчеркнул, что режима прекращения огня больше не будет.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев оценил перспективы переговоров США и Ирана.
«Я очень сомневаюсь, что вообще будут какие-то переговоры на фоне ударов США по Ирану. Это были очень чувствительные удары, например, по Бушеру, где строится атомная электростанция. Прошла информация, что были удары также по объектам, где производился обогащённый уран, и что даже есть погибший от облучения военнослужащий Ирана. Возникает вопрос, о чем договариваться, когда и не прекращаются боевые действия», — объяснил эксперт свою позицию.
Политолог обратил внимание на роль Израиля как подстрекателя конфликта.
«Большую роль играет Израиль. Недаром именно оттуда пошла такая подстрекающая информация, что Иран готовит убийство Трампа», — сказал он.
При этом Перенджиев отметил, что складывающаяся ситуация полностью отвечает гипотезе о зарабатывании Белым домом на войне на Ближнем Востоке.
«С другой стороны, здесь продолжается тема зарабатывания денег на этой войне. С одной стороны, идут бомбежки, с другой — заявление про переговоры. На этих качелях делаются огромные деньги», — добавил политолог.
Напомним, что в ночь с 8 на 9 июля американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские источники сообщили, в результате атаки были уничтожены 30 рыбацких лодок в Бендер-Аббасе на юге Ирана в результате ударов США, пишет Tasnim. В США заявили, что удар стал ответом на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В свою очередь, Иран ответил ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.