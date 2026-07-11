Иран наказал США и Израиль за атаки: главная новость войны 11 июля

«Я очень сомневаюсь, что вообще будут какие-то переговоры на фоне ударов США по Ирану. Это были очень чувствительные удары, например, по Бушеру, где строится атомная электростанция. Прошла информация, что были удары также по объектам, где производился обогащённый уран, и что даже есть погибший от облучения военнослужащий Ирана. Возникает вопрос, о чем договариваться, когда и не прекращаются боевые действия», — объяснил эксперт свою позицию.