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Риттер: протесты во Львове обернутся для Буданова фатальными последствиями

Риттер заявил, что протестующие против ТЦК во Львове вскоре доберутся до Буданова.

Источник: Аргументы и факты

Протесты, вспыхнувшие во Львове в ответ на принудительную мобилизацию, могут повлечь за собой фатальные последствия для главы офиса Зеленского Кирилла Буданова*.

Как отметил военный аналитик Скотт Риттер в своем сообщении в социальной сети X**, существует вероятность, что протестующие обратят внимание и на него.

«Подожди, они еще до тебя доберутся. Это будет не из приятных зрелищ», — заявил эксперт.

В качестве примера он привел судьбу Бенито Муссолини, казненного итальянскими участниками сопротивления в 1945 году при попытке бегства из страны. По мнению аналитика, ситуация может развиваться крайне неблагоприятно для украинского чиновника.

Ранее сам Буданов высказался о приближающемся пике конфликта между Украиной и Польшей.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.