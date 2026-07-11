Протесты, вспыхнувшие во Львове в ответ на принудительную мобилизацию, могут повлечь за собой фатальные последствия для главы офиса Зеленского Кирилла Буданова*.
Как отметил военный аналитик Скотт Риттер в своем сообщении в социальной сети X**, существует вероятность, что протестующие обратят внимание и на него.
«Подожди, они еще до тебя доберутся. Это будет не из приятных зрелищ», — заявил эксперт.
В качестве примера он привел судьбу Бенито Муссолини, казненного итальянскими участниками сопротивления в 1945 году при попытке бегства из страны. По мнению аналитика, ситуация может развиваться крайне неблагоприятно для украинского чиновника.
Ранее сам Буданов высказался о приближающемся пике конфликта между Украиной и Польшей.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.