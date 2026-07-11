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Группировка «Север» за ночь уничтожила более 70 БПЛА ВСУ

Дроны противника летели в сторону приграничных районов России.

КУРСК, 11 июля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны «Севера» уничтожили более 70 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях за ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.

«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск “Север” за прошедшую ночь был обнаружен пролет 76 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», — рассказали в группировке войск.

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