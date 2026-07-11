Специалист Чихринова: при образовании корки на поверхности газона нужны проколы

«Если за один раз срезать больше трети высоты травы, растения испытывают стресс. Почва сильнее нагревается и быстрее теряет влагу, а на газоне появляются жёлтые пятна, проплешины и сорняки. Оптимальная высота после стрижки — 4—6 см. В жаркую погоду траву лучше оставлять немного выше, около 6—7 см: так она лучше удерживает влагу и меньше перегревается на солнце. Косить газон стоит примерно один раз в пять — семь дней в период активного роста, но при необходимости интервал можно увеличить», — посоветовала Чихринова.