Специалист Чихринова: при образовании корки на поверхности газона нужны проколы

Газон может потерять густоту и насыщенный зелёный цвет, если его неправильно поливать, слишком коротко стричь или вовремя не удалять сорняки.
Как объяснила в беседе с RT эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, частая ошибка — редкий поверхностный полив.
«В этом случае вода проникает только в верхний слой почвы и не доходит до корней. В жару трава быстрее желтеет и пересыхает. Важно поливать газон обильно, чтобы почва промокала на глубину 10—15 см», — подчеркнула эксперт.
Ещё одно упущение — слишком короткая стрижка, предупредила она.
«Если за один раз срезать больше трети высоты травы, растения испытывают стресс. Почва сильнее нагревается и быстрее теряет влагу, а на газоне появляются жёлтые пятна, проплешины и сорняки. Оптимальная высота после стрижки — 4—6 см. В жаркую погоду траву лучше оставлять немного выше, около 6—7 см: так она лучше удерживает влагу и меньше перегревается на солнце. Косить газон стоит примерно один раз в пять — семь дней в период активного роста, но при необходимости интервал можно увеличить», — посоветовала Чихринова.
По её словам, частый недочёт при борьбе с сорняками — скашивать их вместе с газоном, но это не решает проблему.
«Они продолжают расти и постепенно вытесняют траву. Крупные растения лучше удалять вместе с корнями, особенно если они глубоко уходят под землю», — добавила аналитик.
Чтобы газон оставался густым, его нужно регулярно поливать, очищать от сорняков и периодически подкармливать удобрениями, порекомендовала собеседница RT.
«Если на поверхности образовалась плотная корка, почву стоит проколоть вилами или аэратором. После такой обработки влага и кислород начнут поступать к корневой системе быстрее. Помимо этого, не следует оставлять без внимания проплешины. Их стоит сразу подсеять газонной смесью, иначе свободное место быстро займут сорняки», — предупредила эксперт.
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