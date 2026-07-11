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Нидерланды обвинили РФ в якобы шпионаже за базами НАТО

Разведслужбы Нидерландов обвинили «хакеров из России» в слежении за поставками военного оборудования Киеву через камеры в странах НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Разведывательные службы Нидерландов заявили, что российские хакеры якобы использовали подключенные к интернету гражданские камеры для наблюдения за маршрутами поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии ведомств, злоумышленники получили доступ к устройствам видеонаблюдения, установленным вдоль путей перемещения военной техники и оборудования. Как утверждается, это позволяло отслеживать поставки как на территории стран НАТО, так и на Украине.

В совместном докладе Службы общей разведки и безопасности и Службы военной разведки и безопасности Нидерландов отмечается, что под наблюдением якобы находились камеры, расположенные в европейских странах альянса, включая сами Нидерланды, а также на украинской территории.

Ранее сообщалось, что Североатлантическому альянсу стоит рассмотреть возможность более дешевого, но практичного массового вооружения вместо наиболее технологичного.

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