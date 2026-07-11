Нидерланды обвинили РФ в якобы шпионаже за базами НАТО

Разведывательные службы Нидерландов заявили, что российские хакеры якобы использовали подключенные к интернету гражданские камеры для наблюдения за маршрутами поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии ведомств, злоумышленники получили доступ к устройствам видеонаблюдения, установленным вдоль путей перемещения военной техники и оборудования. Как утверждается, это позволяло отслеживать поставки как на территории стран НАТО, так и на Украине.
В совместном докладе Службы общей разведки и безопасности и Службы военной разведки и безопасности Нидерландов отмечается, что под наблюдением якобы находились камеры, расположенные в европейских странах альянса, включая сами Нидерланды, а также на украинской территории.
Ранее сообщалось, что Североатлантическому альянсу стоит рассмотреть возможность более дешевого, но практичного массового вооружения вместо наиболее технологичного.