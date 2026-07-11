Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА «Севера» уничтожили танк Leopard и пять огневых групп ВСУ

Расчёты БПЛА «Севера» в течение ночи поразили танк Leopard, пять автомобилей высокой проходимости и пять огневых групп ВСУ.

Расчёты БПЛА «Севера» в течение ночи поразили танк Leopard, пять автомобилей высокой проходимости и пять огневых групп ВСУ.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на группировку.

«В результате боевой работы расчётов FPV-дронов был уничтожен: танк Leopard, 12 пунктов управления БПЛА, пять огневых групп и пять автомобилей высокой проходимости ВСУ», — заявили представители подразделения.

Ранее операторы БПЛА группировки войск «Восток» ВС России в ходе «свободной охоты» уничтожили пикапы с иностранными наёмниками ВСУ в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше