Расчёты БПЛА «Севера» в течение ночи поразили танк Leopard, пять автомобилей высокой проходимости и пять огневых групп ВСУ.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на группировку.
«В результате боевой работы расчётов FPV-дронов был уничтожен: танк Leopard, 12 пунктов управления БПЛА, пять огневых групп и пять автомобилей высокой проходимости ВСУ», — заявили представители подразделения.
Ранее операторы БПЛА группировки войск «Восток» ВС России в ходе «свободной охоты» уничтожили пикапы с иностранными наёмниками ВСУ в Запорожской области.
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