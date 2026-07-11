Пентагон: переход на долгосрочные заказы позволил ВПК США привлечь $68 млрд

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Решение вашингтонской администрации перейти на систему долгосрочных заказов в сфере закупок вооружений позволило привлечь в американский военно-промышленный комплекс (ВПК) частные инвестиции в размере $68 млрд. Об этом заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.
«Благодаря переходу на долгосрочные рамочные соглашения, что было начато в январе с PAC-3 (ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot — прим. ТАСС) и продолжено в феврале в отношении RTX (крупный американский производитель вооружений — прим. ТАСС), мы дали возможность более чем 360 компаниям вложить $68 млрд из их собственных средств в новые американские заводы», — написал он в X. По словам Парнелла, это позволяет властям США сократить расходы средств налогоплательщиков на наращивание объемов производства вооружений.
Парнелл призвал Конгресс США одобрить разработанной по инициативе вашингтонской администрации законопроект, который предусматривает выделение около $350 млрд на оборонные нужды. По его словам, принятие законопроекта укрепит уверенность частных компаний в готовности властей США закупать крупные партии вооружений на долгосрочной основе. Как полагает Парнелл, это убедит бизнес в целесообразности «дальнейших вложений миллиардов долларов из своих средств» в оборонную сферу.
В январе Пентагон и американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin подписали соглашение, которое, в частности, предусматривает увеличение ежегодного объема производства зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE с 600 до 2 000 в течение семи лет. В феврале американское военное ведомство и RTX заключили несколько соглашений о наращивании компанией в течение семи лет производственных мощностей и ускорении выпуска некоторых видов ракет.