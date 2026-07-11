Пентагон: переход на долгосрочные заказы позволил ВПК США привлечь $68 млрд

«Благодаря переходу на долгосрочные рамочные соглашения, что было начато в январе с PAC-3 (ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot — прим. ТАСС) и продолжено в феврале в отношении RTX (крупный американский производитель вооружений — прим. ТАСС), мы дали возможность более чем 360 компаниям вложить $68 млрд из их собственных средств в новые американские заводы», — написал он в X. По словам Парнелла, это позволяет властям США сократить расходы средств налогоплательщиков на наращивание объемов производства вооружений.