Муж Гуцул заявил, что Кишинев ответит, если ее снимут с должности

По его словам, люди ее выбрали и будут считать всегда главой региона. «Такое ощущение, что им (властям республики — прим. ТАСС) все дозволено. Но по закону, конечно, она остается и будет оставаться башканом Гагаузии», — сказал Артем Гуцул. Он подчеркнул, что снятие с поста будет означать «прямое нарушение выбора людей, выбора Гагаузии».