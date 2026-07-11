Муж Гуцул заявил, что Кишинев ответит, если ее снимут с должности

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Властям Молдавии придется нести ответственность за последствия, если снимут Евгению Гуцул, находящуюся в тюрьме, с должности башкана (главы) Гагаузии. Об этом заявил ТАСС муж руководителя автономии Артем.
По его словам, люди ее выбрали и будут считать всегда главой региона. «Такое ощущение, что им (властям республики — прим. ТАСС) все дозволено. Но по закону, конечно, она остается и будет оставаться башканом Гагаузии», — сказал Артем Гуцул. Он подчеркнул, что снятие с поста будет означать «прямое нарушение выбора людей, выбора Гагаузии».
«За все эти злодеяния, все эти последствия, которые останутся после того, как ее снимут, если они будут приняты, то за все это будут отвечать нынешние власти», — заявил муж руководителя автономии.