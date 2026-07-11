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Небензя назвал способ остановить героизацию нацистов на Украине

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Остановить героизацию нацистов на Украине можно, если режима Владимира Зеленского не будет, заявил РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.

Источник: © РИА Новости

«Есть способ воздействовать (на практику героизации нацистов на Украине — ред.). Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — сказал Небензя.

Верховная рада Украины 1 июля поддержала законопроект Зеленского о создании «украинского национального пантеона». Предполагается, что в него войдут члены ОУН*-УПА*.

Зеленский ранее также принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* и присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ.

* Запрещенные в России экстремистские организации.

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