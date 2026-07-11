«Есть способ воздействовать (на практику героизации нацистов на Украине — ред.). Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — сказал Небензя.
Верховная рада Украины 1 июля поддержала законопроект Зеленского о создании «украинского национального пантеона». Предполагается, что в него войдут члены ОУН*-УПА*.
Зеленский ранее также принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* и присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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