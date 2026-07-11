Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Аракчи подчеркнул, что соблюдение соглашения возможно только на взаимной основе.
Меморандум, предполагающий завершение военного конфликта, был подписан Тегераном и Вашингтоном в середине июня. Однако в ночь на 8 июля США возобновили обстрелы. Как уточнил президент Дональд Трамп, эти действия стали ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак в случае повторения подобной ситуации.
В ответ Исламская республика наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. В МИД страны назвали агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.