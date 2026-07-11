Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

«Иран до сих пор держал свое слово — в отличие от так называемого главы министерства финансов США, который нарушает девятый параграф меморандума о взаимопонимании. Это нарушение следует за другими нарушениями и неверными шагами со стороны Соединенных Штатов», — написал министр в соцсети X.