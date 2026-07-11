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Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США нарушили девятый пункт меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Источник: РИА "Новости"

«Иран до сих пор держал свое слово — в отличие от так называемого главы министерства финансов США, который нарушает девятый параграф меморандума о взаимопонимании. Это нарушение следует за другими нарушениями и неверными шагами со стороны Соединенных Штатов», — написал министр в соцсети X.

Аракчи подчеркнул, что соблюдение соглашения возможно только на взаимной основе.

Меморандум, предполагающий завершение военного конфликта, был подписан Тегераном и Вашингтоном в середине июня. Однако в ночь на 8 июля США возобновили обстрелы. Как уточнил президент Дональд Трамп, эти действия стали ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак в случае повторения подобной ситуации.

В ответ Исламская республика наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. В МИД страны назвали агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.

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