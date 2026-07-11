Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев: если не будет сильного флота, не будет и России

России нужен мощный военно-морской флот, иначе западные государства «задушат» страну экономически.

России нужен мощный военно-морской флот, иначе западные государства «задушат» страну экономически.

Об этом помощник главы российского государства Николай Патрушев сказал в беседе с информационной службой «Вести».

«Если у нас не будет военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России, нас экономически задушат», — подчеркнул он.

Ранее Патрушев сообщил, что спецслужбы Украины при координации стран НАТО наносят урон российскому торговому флоту.

Узнать больше по теме
Николай Патрушев: биография помощника президента Российской Федерации
Его называют приближенным Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных политиков в России. Биография Николая Патрушева действительно тесно связана с работой президента страны. Собрали главное из нее.
Читать дальше